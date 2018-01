SYDNEY – Sono migliaia i pipistrelli che muoiono bolliti vivi dal caldo in Australia. Una moria di “volpi volanti”, come sono ribattezzati questi chirotteri per via delle dimensioni e della pelliccia rossa intorno al collo, che non è passata inosservata. Le temperature massime in Australia hanno superato i 47 gradi e nella sola colonia di Campbelltown, a circa 50 chilometri da Sydney, ne sono morti oltre 400 esemplari.

Fulvio Cerutti sul quotidiano La Stampa scrive che mentre in Florida le iguane stecchite dal gelo cadono dagli alberi e gli alligatori sopravvivono col muso fuori dalle lagune ghiacciate, in Australia dal cielo “piovono” morti i pipistrelli della frutta a causa del caldo estivo da record, con temperature che non si registravano ormai dal 1939. I pipistrelli non riescono a trovare posti dove proteggersi dal caldo e così muoiono bolliti vivi a migliaia: