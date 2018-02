DURANBAH BEACH- Questa foto proviene da una spiaggia del Queensland in Australia e da quando è stata pubblicata sui social ha diviso i commentatori tra chi crede che sia uno squalo, chi un delfino.

Molti sono convinti che sia uno squalo a giudicare dalla coda, altri che sia un delfino. La foto rilanciata dal Daily Star, è stata scattata venerdì 2 febbraio a Duranbah Beach da Kellie Wilson che ha scherzato proprio sul fatto di trovarsi davanti ad un pesce metà squalo e metà delfino.

Su Instagram, l’utente zeal.freemind ha commentato l’immagine così: “Sono un zoologo e ha quasi finito la laurea in Scienze Ambientali. Ho passato la maggior parte della mia vita a studiare e lavorare con animali di ogni tipo. L’animale nelle tue foto è un delfino. La distanza delle pinne pettorali è più lontana dalla pinna dorsale. Questo fatto lo identifica chiaramente come un delfino. La coda sembra come se avesse qualcosa intorno. Potrebbe trattarsi solo di un problema tecnico legato a questo tipo di foto”, ha aggiunto zea.freemind. Mistero risolto?