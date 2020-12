Australia, picchia il pitone con il rotolo della carta da regali: il serpente stava per attaccare il cane. Ad affrontare l’animale a mani nude è un’impavida signora australiana.

La donna non ha esitato un attimo: quel serpentone sbucato chissà da dove da dietro il giardino stava acchittandosi il piccolo Jasper per merenda.

Pitone attacca cane: arriva la padrone e salva il suo cucciolo

Guaiti e dolore, Jasper è un cucciolo di cane adorabile, terrorizzato tra le grinfie di un pitone. Chissà perché qualcuno ha filmato al telefonino: arriva Michelle van Schouwen, dalla Sunshine Coast, Queensland, Australia.

Raggiunge di corsa il patio dalla cucina, proprio sotto gli arbusti e i peperoncini. Osserva la situazione, cede un secondo al panico, poi si arma di un rotolo di carta da regali e comincia a menare fendenti sull’orrido serpente avvinghiato come da copione al suo Jasper.

Lei mena, lui non si stacca, il cane abbaia. Lei allora si arrabbia: afferra il viscido rettile a mani nude e prova a staccarlo, quello non molla, lei lo fa roteare come un lazo, finché quello non lascia e si ritrova fiondato nel folto della radura da cui era venuto.

Jasper ha riportato un morso all’orecchio, e ha un polmone ammaccato, sarà ricoverato. Il video dell’avventura ha fatto di Michelle una wonder woman sui social network sempre all’erta (fonte: The Sun, YouTube).