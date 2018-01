EUMUNDI – Nel Queensland una donna si sveglia in piena notte e scopre che nel letto c’è la sgradita compagnia di un pitone. Sunshine Coast Snake Catchers, su Facebook ha pubblicato una foto del pitone acciambellato, e spiegato che abitualmente aveva eletto come tana il tetto di una casa, vicino a Eumundi, ma quella notte ha preferito dormire all’interno.

“La foto mi è stata inviata da una dei follower. Aveva un pitone che viveva in casa e di tanto in tanto si faceva vedere ma tornava sempre sul tetto”, ha scritto Stu, un cacciatore di serpenti. “Ma una notte si è svegliata e scoperto il serpente acciambellato nel letto! I serpenti non voglio fare del male, a volte solo accoccolarsi”, ha aggiunto Stu.

La foto mostra il pitone acciambellato comodamente nella parte superiore del letto, proprio accanto al cuscino, scrive il Daily Mail. Il cacciatore di serpenti, ha consigliato di installare una zanzariera, tenere chiuse porte e finestre così da evitare ospiti indesiderati. Sotto la foto pubblicata su Facebook, Pamela Ankney ha commentato: “I serpenti non mi infastidiscono affatto. Tuttavia, non mi piace molto l’idea di accoccolarmi con loro”.