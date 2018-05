SYDNEY – Un pendolare australiano che vive a Sydney sta per entrare nella sua auto quando nota qualcosa di strano sotto la maniglia della porta. Si tratta di un enorme ragno cacciatore che si è nascosto là.

Nonostante questo incontro da incubo, il pendolare pubblica la foto su Reddit scrivendo di amare i ragni e i serpenti selvaggi che vivono in Australia. “Quelli in cattività sono dolci, però..” aggiunge, lasciando intendere i rischi che si corrono ad essere attaccati da un ragno in questo Stato-continente.

In molti hanno commentato esprimendo a pieno la loro paura per i ragni, sostenendo che la loro presenza è una buona ragione per cui non si trasferiranno mai in a vivere Australia. “Non fraintendermi, sembra un posto meraviglioso meno tutto ciò che può ucciderti” scrive un utente. Un altro aggiunge: “Mi sto letteralmente rannicchiando in posizione fetale sulla mia sedia da lavoro, in questo momento”.

Il pendolare di Sydney che ha scattato la foto, si è invece messo a scherzare sulla natura australiana scrivendo che “non è poi così male”: “Devi solo restare vigile 24 ore su 24 quando sei all’aperto”. L’automobilista sostiene di aver visto il ragno strisciare sul parabrezza la scorsa settimana e di sapere che in tutti questi giorni si sarebbe aggirato intorno alla macchina. “Ammetto che mi ha spaventato un po’. Sono riuscito a scaricarlo in strada per poi salire in macchina e andare via”.

