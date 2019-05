ROMA – Una delle spiagge più apprezzate di Sydney è Bondi Beach. Malgrado ci si trovi nella più importante città dell’Australia, davanti alla spiaggia, in questo luogo non è raro incontrare uno squalo. Ed è proprio quello che accade ad un uomo che nuota senza accorgersi di essere seguito da uno squalo nutrice.

Le immagini che seguono sono state girate dal drone dell’app Drone Shark. Il creatore dell’applicazione Carl Ellis ha raccontato: “Sono stati avvistati due squali questa mattina. Strano che abbiano superato il banco di pesci e siano stati attirati da quell’uomo”.

I nutrice sono nuotatori abbastanza lenti se paragonati ad altri squali e non sono mai stati registrati attacchi da parte loro. Ciò non toglie però che deve essere un bello spavento trovarsi uno squalo che nuota dietro di noi. Anche quando si tratta di uno squalo all’apparenza innocuo.

Non appena hanno visto lo squalo, i ragazzi che gestiscono l’applicazione hanno preso il megafono e hanno cercato di avvisare l’uomo. Lui però non ha sentito nulla e ha continuato a nuotare indisturbato. Forse è stato un bene che non si accorto di nulla: se preso dallo spavento si sarebbe magari agitato attirando così l’attenzione dello squalo, ormai giunto a pochi metri da lui.

Il predatore, invece, ad un certo punto si è girato e si è allontanato dalla costa verso il mare aperto. Lo squalo è quindi tornato a puntare un banco di pesci piccoli.

