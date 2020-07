A Bristol c’è un gatto diventato famoso nel suo quartiere: si chiama Avery e da tre settimane quasi quotidianamente porta alla sua padrona un paio di occhialini da nuoto per bambini.

Ormai la padrona del gatto, la signora Sally Bell, ne ha collezionati ben otto paia, di occhialini da nuoto.

“E’ sempre stato un cacciatore. In passato mi ha portato topolini, rane e cose come queste”, ha spiegato la donna. Ma mai prima aveva portato degli occhiali per nuotare.

Il gatto e gli occhialini da nuoto per la padrona

La prima volta, tre settimane fa, la signora Bell non è rimasta particolarmente sorpresa: “Era giusto un paio di occhialini. In questa zona abitano molte famiglie con bambini, e così no ho pensato nulla di strano”.

Tre giorni dopo, però, Avery, 4 anni, ha portato a casa altri due paia di occhialini da nuoto. “E’ allora che la cosa ha iniziato a diventare davvero strana”, ha spiegato la signora Bell. “Per alcuni giorni ne ha portati un paio al giorno. Sono andata da tutti i miei vicini di casa con figli a domandare se appartenessero loro, anche perché una di queste case ha la piscina”.

Ma nessuno in quella zona di Bristol, la Longwell Green, aveva perso degli occhialini.

Un regalo per la padrona, Sally Bell

Secondo la donna Avery le porterebbe gli occhialini come regalo. “Non ci gioca, li lascia semplicemente a me. In realtà l’ultima volta me ne ha portato un paio insieme ad un topo morto: due regali in una volta sola. Mi dispiace per i bambini che potrebbero averli persi e non riescono a trovarli”

La signora Bell ha messo un annuncio sui social media per cercare di trovare i proprietari degli occhialini.

“Tutti quando lo racconto ridono. Ormai Avery è diventato una celebrità”. (Fonte: Bbc)