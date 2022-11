Cane di 13 anni muore avvelenato I proprietari: “50mila euro a chi ci aiuta a trovare il colpevole”

A Colico, sul lago di Como, qualcuno ha avvelenato e ucciso Snoopy, un beagle di 13 anni. E ora i suoi proprietari sono pronti a pagare una taglia di 50mila euro per trovare il colpevole.

L’appello dei proprietari

“Snoopy era come un membro della famiglia – spiega uno dei due figli della proprietaria-, era molto tranquillo, camminava a fatica, al massimo usciva in cortile. Per questo quando è morto, dopo sofferenze atroci, abbiamo chiesto che fosse eseguita l’autopsia all’istituto zooprofilattico di Sondrio. I nostri dubbi hanno trovato conferma, nel fegato è stata riscontrata la presenza di veleno per topi. Qualcuno ha gettato un’esca nel giardino. Un gesto vile e crudele. Mia madre è molto anziana, Snoopy era la sua ombra, ora è disperata. Siamo disposti a pagare fino a 50 mila euro a chiunque ci aiuti a consegnare il responsabile alla giustizia”.

