ROMA – Un babbuino maschio di quattro anni viene ripreso da un drone mentre fugge sui tetti di Northcliff, un tranquillo sobborgo di Johannesburg in Sudafrica. L’animale, racconta il Daily Mail, sta scorrazzando tra i tetti da circa un mese. Pur non avendo ferito nessuno e causato nessun danno, i residenti del sobborgo vorrebbero che il babbuino fosse catturato.

Il 38enne Clive Maher gestisce un centro che controlla l’area attraverso i droni. Maher sta monitorando l’animale che è stato ripreso in un recente video condiviso in Rete. Nel filmato, il babbuino corre tra i tetti prima di entrare in una casa attraverso un balcone: “Non siamo sicuri da dove provenga il Babbuino, crediamo che potrebbe venire da Muldersdrift, un luogo in cui vivono molti animali selvatici” e che si trova vicino a Johannesburg. Il babbuino Chacma è originario dell’Africa meridionale e vive in Sudafrica, Angola e Zambia. È considerata una delle specie più alte tra le scimmie, con i maschi che raggiungono i 120 centimetri di lunghezza.

Fonte: Youtube, Daily Mail