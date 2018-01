BAHAMAS – Un ragazzo inizia a correre entusiasta nel mare turchese e limpido delle Bahamas, ma non si accorge che va dritto sulla traiettoria di quattro squali: fortunatamente viene salvato da un cameraman di droni che urlando segnala il pericolo.

Il filmato del drone mostra lo sconvolgente momento in cui il ragazzo riesce a fuggire da un branco di quali che si stavano dirigendo verso di lui, mentre giocava in acqua.

Il filmato, ripreso dal cameraman Artem Tkachenko, mostra il ragazzo impaziente di lanciarsi in mare, nuota dritto verso quattro squali ed è ignaro che iniziano ad accerchiarlo.

Come mostra il video pubblicato anche sul Daily Mail, notando il pericolo Tkachenko ha iniziato ad urlare, dicendo al ragazzo di scappare e “Grazie a Dio mi ha ascoltato”. Si vede il giovane allontanarsi dall’acqua mentre gli squali lo seguono da vicino ma, per fortuna, è rimasto illeso.

In un video drammatico del settembre 2017, si vedeva il momento in cui un sub aveva selvaggiamente preso a pugni uno squalo e lo ha bloccato, dopo aver preso del cibo dalla scatola dell’esca. Nutrire gli squali è una pratica comune alle Bahamas, anche se considerata discutibile.