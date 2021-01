Non ce l’ha fatta la piccola balena che giovedì si era arenata nel porto di Sorrento. Lo comunica l’Area Marina Protetta di Punta Campanella a seguito del sopralluogo effettuato questa mattina dai sub della Capitaneria di Porto di Sorrento. La carcassa del mammifero è stata individuata a circa 20 metri di profondità.

La giovane balena era entrata nel porto di Marina Piccola a Sorrento ed era rimasta bloccata nei pressi delle scogliere. Hanno provato a salvarla e aiutarla a riprendere il largo. Sospinto verso le barriere portuali dal mare mosso, il cetaceo era stato avvistato da alcuni cittadini.

Balena nel porto si Sorrento, inutili i soccorsi

La balena ha provato a riprendere il largo ma a causa della corrente e un senso di smarrimento non ce l’ha fatta e per tutta la notte è rimasta bloccata nel posto. Un cameriere del bar Fauno è riuscito anche a filmare la scena, postata poi sui social. Il tratto tra Marina Grande e Marina Piccola un tempo era la rotta preferita dei tonni, tanto da far soprannominare la “Tonnarella” una sua zona, ma assistere a uno spettacolo così è davvero inusuale.

La Guardia costiera oggi aveva continuato a pattugliare le acque portuali di Sorrento per verificare se la balena avesse effettivamente ripreso il largo. Ieri il cetaceo era stato visto uscire dall’area delimitata dalle scogliere, ma in seguito sono giunte segnalazioni di bolle affioranti in superficie. Il buio aveva impedito verifiche immediate, ma oggi è stato ormai troppo tardi. (Fonte YouTube).