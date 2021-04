Balena grigia a Ponza, al Frontone: il rarissimo avvistamento della megattera in un video

Una balena grigia a Ponza, al Frontone. Il raro avvistamento è avvenuto nell’isola laziale mercoledì 14 aprile.

La megattera ha fatto la classica sbuffata, attirando l’attenzione di alcuni diportisti della Cooperativa barcaioli ponzesi, e poi si è diretta verso l’Arco naturale.

Balena grigia a Ponza: un avvistamento raro

Quella della balena grigia nelle acque dell’arcipelago ponziano, nel Mar Tirreno, è un avvistamento raro: specie simili solo ultimamente sono comparse nel Mediterraneo, che invece è più spesso attraversato da delfini e tursiopi.

Non è però il primo: già alcuni anni fa erano state avvistate balenottere e capidogli tra Ponza, Ventotene e Palmarola. Purtroppo però in molti casi non sono stati ritrovamenti felici.

Nel 2019, in particolare sono stati rinvenuti due cetacei morti intrappolati nelle reti da pesca e un capodoglio morto a Cala Feola.

La balena grigia: una specie rara

La balena grigia, nome scientifico eschrichtius robustus, è un cetaceo misticeto, dotato cioè di fanoni di medie dimensioni. E’ specie protetta già dal 1946.

Nell’Atlantico la balena grigia è estinta da secoli, così come nel Pacifico, sterminata all’inizio del secolo scorso dall’intensa caccia operata dall’uomo, anche se qualche rarissimo avvistamento è stato effettuato nel Mare di Ochotsk.

Attualmente l’unica popolazione consistente di questo cetaceo si trova nel Pacifico orientale. Tra i nemici della balena grigia, le baleniere e le orche, che predano i loro cuccioli durante le migrazioni.