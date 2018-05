BALI – Gli animali selvatici sono tra le principali attrazioni di Bali in Indonesia e sono anche vittime di terribili maltrattamenti in nome del turismo. [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,- Ladyblitz clicca qui –Cronaca Oggi, App on Google Play] I delfini vengono tenuti in gabbie troppo strette e vengono privati dei denti, per evitare che durante le nuotate coi turisti possano morderli o ferirli. Anche gli elefanti vengono addestrati duramente e traumatizzati, per offrire al turista un animale docile da cavalcare.

Un lato oscuro del turismo, così lo definisce Giulia Merlo su La Stampa, quello che emerge dalle isole indonesiane di Bali, Lombok e Gili Trawangan, dove oranghi, delfini, elefanti e altri animali vengono tenuti in cattività col solo scopo di intrattenere l’uomo: