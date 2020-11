Un barboncino positivo a Bitonto (Bari): è il primo case infettato dal Coronavirus in Italia.

Un barboncino è risultato positivo al coronavirus a Bitonto (provincia di Bari): è il primo caso per un cane in Italia. E il dipartimento di Prevenzione dell’Asl Bari ha inviato una nota al ministero della Salute per informarlo.

Barboncino positivo: è il primo cane col Coronavirus in Italia

La notizia, riportata da TeleNorba e Repubblica Bari, è stata confermata all’Ansa dal dipartimento Prevenzione. Si tratta di un barboncino che vive con una famiglia composta da tre persone a Bitonto, Comune della provincia di Bari.

I padroni positivi al Covid

Sia i coniugi che un figlio minorenne sono risultati positivi al Covid-19. Il servizio veterinario ha eseguito il tampone anche sul cane ed è emersa una bassa positività. “La notizia non rappresenta un problema sanitario, da quanto è emerso fino ad ora i cani non sono ospiti in grado di diffondere il contagio”, spiega all’Ansa l’assessore regionale alla Salute, Pierluigi Lopalco.

Il cane non può contagiare

Il cane comunque non può contagiare gli umani. Lo spiega Nicola Decaro, professore ordinario di malattie infettive degli animali all’Università di Bari (e fratello del sindaco).