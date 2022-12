Un barboncino lasciato in auto dal padrone da pomeriggio a sera. Il cane è rimasto per cinque ore nella vettura ed è stato salvato dai carabinieri. E’ accaduto la sera di giovedì 1 dicembre a Carate Brianza in provincia di Monza. Chiamati da un residente della zona, che aveva notato una Fiat Punto con all’interno il cane solo e al freddo da diverso tempo, i militari sono intervenuti e dopo tre ore di ricerche hanno rintracciato il proprietario dell’auto, residente a Biella. L’uomo è stato denunciato per maltrattamenti di animale.