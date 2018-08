BARI – Commovente salvataggio dei vigili del fuoco nelle campagne vicino a Bari. Nella serata di domenica 19 agosto i pompieri sono intervenuti per salvare un povero cucciolo di cane [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,- Ladyblitz clicca qui –Cronaca Oggi, App on Google Play] finito in un pozzo pieno d’acqua in campagna, nella zona fra Mola e Rutigliano (Bari).

La chiamata per chiedere aiuto era arrivata quando ormai la luce del sole era andata via, ma nonostante il buio i vigili del fuoco sono riusciti a salvare il piccolo animale.

Nel video postato sul web e ripreso da diversi quotidiani online tra cui Repubblica si vivono tutte le fasi del salvataggio, fino al recupero del cagnolino, ripescato da un vigile del fuoco che si è calato nel pozzo con l’imbracatura, mentre attorno in tanti facevano il tifo per lui e il cagnolino. Il cucciolo, spaventato ma in buone condizioni di salute, una volta riportato in superficie è stato poi affidato a coloro che avevano chiamato i pompieri.