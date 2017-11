MANCHESTER – Un beagle di due anni è morto in un parco di Winton vicino Manchester, dopo essere stato attaccato da due cani mentre viene portato a fare una passeggiata nel parco. Chester, questo il suo nome, aveva “pezzi mancanti dal corpo”, ha spiegato la padrona al Daily Mail, dopo che era stato morso mortalmente da due Mastini argentini o pitbull, comunque due razze vietate nel Regno Unito.

La polizia spiega che non è ancora nota la loro razza, aggiungendo di aver avviato test per capire la loro razza. Janet Payne, la dog sitter di Chester, ha raccontato che è stata costretta a vedere il cane trattato come “una bambola di pezza” e afferma di aver chiesto aiuto al proprietario dei cani, che nel video sembra far finta di niente, che le ha semplicemente risposto: “Perché il tuo f…..o cane non era al guinzaglio?”.

Peter Moran, luna persona presente sulla scena, ha dichiarato che “mai nella sua vita ha visto una scena così barbarica”. L’aggressione feroce a questo povero cane è avvenuta vicino alla scuola superiore di San Patrizio a Winton, nella contea di Manchester. Ora è stato lanciato un appello per identificare il proprietario dei cani. La polizia ha raccontato di aver avviato un’inchiesta e di non aver ancora arrestato il proprietario che rischia una condanna molto seria. A seguire il video YouTube, sconsigliato al pubblico più sensibile.