ROMA – I genitori non riuscivano a capire come Chloe, una bimba di soli 15 mesi, riuscisse a fuggire [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,- Ladyblitz clicca qui –Cronaca Oggi, App on Google Play] dal suo lettino di notte. Mamma e papà hanno così deciso di piazzare una telecamera ed hanno scoperto che la bambina veniva aiutata da Colby e Bleu, i due Golden Retriever di famiglia.

Chris Cardinal è il padre della piccola. L’uomo racconta al Daily Mail che la piccola e i due cani sono sempre andati d’accordo. Nel video registrato dalla telecamera piazzata dai genitori, si vedono Colby e Bleu che aprono la porta della stanza di Chloe e vanno a svegliare la piccola. Uno salta sul letto, l’altro le lecca la faccia dal pavimento.

I cani sono insiestenti. Una volta che si alza e segue i cuccioli fuori dalla stanza, usando un mega pupazzo che ha accanto al letto come materassino per lanciarsi, Chloe va a farsi un giretto per casa di notte. Come spiegano però Chris e sua moglie Nina, i due cani hanno un obbiettivo: ottenere del cibo. La piccola ha infatti imparato a dare loro del cibo.

I genitori hanno diffuso il video diventato nel frattempo virale ed hanno elogiato l’intelligenza dei due cani e l’ottimo rapporto che hanno con la loro piccolina. Dopo gli elogi, probabilmente avranno escogitato qualcosa che impedisca ai due cani di continuare a svegliare di notte Chloe.