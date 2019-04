ROMA – Un bimbo gioca con un pitone in casa. La scena è stata immortalata con un telefonino a Pakel Singosari Malng in Indonesia e il video è finito su Youtube.

Il pitone è enorme ma sembra avere molta pazienza come se fosse un cagnolino. La persona che riprende la scena con un cellulare non mostra la minima preoccupazione e anche per il bimbo sembra vivere un momento di routine, come se tutti avessimo a che fare con animali del genere in casa.

Il piccolo, ad un certo punto alza la testa del serpente e la sposta. Il bimbo sembra faticare molto, a dimostrazione dell’enorme peso del pitone. Non tutti hanno gradito il filmato. Alcuni hanno commentato dicendo che il serpente potrebbe rivoltarsi contro il bambino in qualsiasi momento e stritolarlo tra le sue spire.

Lo scorso marzo, una pensionata di 75 anni che vive a Bangkok in Thailandia ha passato una notte da incubo per colpa di un pitone che l’ha morsa mentre dormiva. Come si vede nelle immagini registrate da una telecamera, installata dal figlio della donna per monitorare l’anziana signora, Kaew Sudsopha, dormiva nel suo letto con un piede fuori dal materasso quando il serpente l’ha attaccata.

Con un balzo rapidissimo il pitone l’ha morsa e la donna terrorizzata si è alzata sul letto dopo aver sentito una fitta fortissima. Quando si è svegliata, ha acceso una torcia ed è balzata sul letto accorgendosi del rettile che era entrato nel suo appartamento dal bagno.

Quanto accaduto alla donna dimostra la pericolosità di questo animale ed anche la sua imprevedibilità.

Fonte: ViralHog