Boli di pelo del gatto: sono molto frequenti, ma possono anche diventare un problema. Soprattutto se non si prendono le giuste precauzioni.

A chiunque abbia un micio sarà capitato almeno una volta di sentire il proprio animale tossire, o magari persino vomitare, e trovare sul pavimento nient’altro che succhi gastrici. Questo è dovuto proprio ai boli di pelo che si formano nello stomaco del micio. In molti casi prima che queste “palle” di pelo arrivino all’intestino il gatto le espelle. Ma non sempre va così.

I problemi maggiori, infatti, possono arrivare proprio se il bolo finisce nell’intestino e non riesce ad essere espulso dal micio attraverso le vie fisiologiche. In quel caso si può anche arrivare ad un blocco intestinale. Per questo motivo è importante prendere alcune precauzioni.