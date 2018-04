BOLOGNA – Va in pensione il cane poliziotto Vasco, e si congeda con un tweet: “Il mio fiuto va in pensione”.

Vasco è un meticcio in servizio al nucleo cinofili della polizia municipale di Bologna, dove è stato protagonista di diversi sequestri di droga.

Per anni Vasco ha fatto parte della squadra formata da cinque cani addestrati a scoprire stupefacenti nascosti nei parchi e nelle zone dello spaccio bolognese, in particolare Montagnola e piazza Verdi, spiega Repubblica. Da solo Vasco, lo scorso settembre, era riuscito a scovare in zona Bolognina mezzo chilo di droga tra marijuana, hascisc ed eroina. Ma adesso, dopo dieci anni di onorata carriera, ha detto addio al servizio, ritirandosi a vita privata, se così si può dire.

L’annuncio è stato dato dalla stessa Municipale su Twitter: “Dopo 10 anni di onorata carriera, il mio fiuto va in pensione – si legge – e d’ora in poi mi dedicherò al mio padrone”. Il tweet è corredato da una una foto di Vasco che guarda con rispetto il suo poliziotto di riferimento.