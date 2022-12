Bonus animali domestici che vale 150 euro per ogni animale che vive in casa. A presentare l’emendamento è la parlamentare di Forza Italia Michela Brambilla da sempre interessata a questi temi. L’emendamento propone al Governo di inserire nella legge di Bilancio un bonus economico per chi si prende cura degli animali.

Bonus animali domestici: fino a 450 euro l’anno

La proposta prevede di fornire un aiuto economico per i proprietari di cani, gatti e non solo. Il massimo è 450 euro all’anno che sosterrebbero al massimo tre animali domestici. Nel testo c’è però scritto che i soldi andranno solo a famiglie con un Isee fino a 15mila euro annui. Per i redditi ancora più bassi (fino a 7mial euro di Isee) il bonus raddoppierebbe arrivando al massimo fino a 900 euro annui per i possessori di 3 animali domestici.

Il bonus sarà erogato dall’Inps

Il bonus, si specifica nell’emendamento, sarà erogato dall’Inps che lo gestirà pagandolo una volta l’anno a chi ne farà richiesta avendo ovviamente i requisiti in regola.