Una capretta gettata viva in un cassonetto dei rifiuti nella frazione Borghetto, a Bordighera, in provincia di Imperia. Sono stati due passanti, che portavano in giro il cane, a trovarla, verso le 21 di martedì, e ad allertare i soccorsi.

Il ritrovamento della capretta a Bordighera

I due passanti hanno sentito dei lamenti provenire da un cassonetto. Subito pensavano che potesse trattarsi di un cinghiale, visto che in zona se ne avvistano frequentemente. Ma quando sono andati a verificare, alzando alcuni sacchetti dei rifiuti, hanno notato l’animale. A quel punto hanno chiamato i carabinieri e il servizio veterinario.

Purtroppo la capretta è stata abbattuta

Successivamente hanno portato la capretta in una clinica di Arma di Taggia dove i veterinari l’hanno abbattuta perché gravemente malata. Non è escluso che ad abbandonare l’animale sia stato lo stesso proprietario, alla capra era stato strappato il chip identificativo dall’orecchio. Indagini sono in corso per ricostruire la vicenda e risalire ai colpevoli.