BRESCIA – Ha avuto un malore nella sua casa a Brescia e il suo cane, un meticcio di taglia media, ha iniziato ad abbaiare e ha continuato per ore, fino a quando i vicini se ne sono accorti e hanno dato l'allarme. Questo l'episodio che ha permesso di salvare la vita ad un giovane di 22 anni che era in arresto cardiaco.

Il sito de La Stampa scrive che il ragazzo si è accasciato a terra e il suo cane ha iniziato ad abbaiare fino a quando i vicini hanno iniziato a cercare di contattarlo, ma non ricevendo risposta hanno chiamato il 112. Quando i carabinieri sono arrivati, dall’appartamento non c’era risposta a parte per il cane che continuava ad abbaiare: