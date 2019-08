ROMA – Brooke Houts è una youtuber di Los Angeles. La ragazza, in un video pubblicato in queste ore, prende a calci e sputa contro il suo cane.

Agli utenti quanto accaduto nel video non è piaciuto affatto. La giovane è stata ricoperta di insulti ed alcuni utenti si sono indegnati al punto tale da segnalarla alla polizia che ora ha aperto un’indagine.

La Houts vanta più di 300mila follower: il filmato sarebbe stato pubblicato per errore diventando virale in poche ore. La ragazza lo ha cancellato ma ormai il video era stato ripreso da decine di persone. Il filmato, che non è stato editato, mostra la ragazza che prende a calci il Dobermann che l’aveva disturbata durante le riprese. In alcuni spezzoni si vede l’influencer mentre nervosamente costringe a terra il cane poiché colpevole di essere entrato nella ripresa, per poi colpirlo con uno sputo.

La ragazza ha chiuso la pagina Instagram e su Twitter ed ha pubblicato una lunga lettera con la qualche si scusa per l’accaduto: “Avrei dovuto arrabbiarmi come nel video? No. Avrei dovuto alzare la mia voce e urlare contro di lui? No. Quando il mio Doberman da 75 libbre (circa 34 chilogrammi) mi salta in faccia con la bocca aperta, devo, come genitore, mostrargli che questo comportamento è inaccettabile. Ma voglio che lo sappiate, a prescindere da ciò che fa il mio cane, non avrei dovuto comportarmi così nei suoi confronti”. Così ha scritto Brooke ma il danno era ormai fatti. Ora ha promesso che cercherà di addestrare meglio il suo cane.

La polizia di Los Angeles ha aperto un’indagine. L’ipotesi di reato che potrebbe esserle contestato è maltrattamento sugli animali. Ora in molti attendono che anche Youtube prende posizione sulla vicenda.

Fonte: Youtube, Fanpage