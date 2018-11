ROMA – Durante una battuta di caccia in Spagna, 12 cani e un cervo precipitano giù da un burrone. Il cervo è assalito da diversi cani da caccia e per mettersi in salvo corre fino a raggiungere un dirupo. I cani si avvicinano ed uno dopo l’altro perdono l’equilibrio cadendo di sotto. Nel video terribile finito su Facebook, si vedono diversi cani che lottano per evitare di cadere.

Il cacciatore arriva poco dopo e sembra voler provare a trattenere il cervo provando ad impedire che cada di sotto. Alla fine però, dopo i cani, anche il cervo non ce la fa e precipita nel vuoto.

Non è noto quale sia la località, in Spagna, in cui sia accaduta la strage di animali. A diffondere le immagini è il Pacma, il partito Animalista spagnolo che ora grida alla “vergogna”. “Fate questo agli animali che amate?” si domandano in molti anche fuori dalla Spagna. Gli stessi che protestano chiedono a gran voce che il cacciatore che ha permesso questa strage di cani venga punito.