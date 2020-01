ROMA – Cico e Briciola, due piccoli cani rimasti intrappolati sotto terra per una notte intera sul monte Taburno in provincia di Benevento, vengono stati salvati dai Vigili del Fuoco che hanno documentato quanto avvenuto con un video.

I Vigili del Fuoco hanno così commentato il salvataggio: “Scavando fino alla comparsa dei… cagnolini! I due impavidi si erano infilati in una tana nei boschi sul monte Taburno, nel beneventano”. Durante il salvataggio, una persona che probabilmente è il proprietario commenta il salvataggio: “Cico bello, dai che ci siamo. Belli ma dove eravate finiti? Buoni buoni buoni. Sono stati tutta la notte possono aspettare ancora cinque minuti”. I pompieri sono costretti ad usare un seghetto per liberare i due animali che, una volta liberi, corrono fuori scodinsolando.

Nel maggio 2018, i Vigili del Fuoco si sono arrampicati sul tetto di un palazzo in Borgo Ognissanti per recuperare un cane rimasto bloccato sul tetto bagnato, con il rischio di scivolare dal quarto piano. Per portare a buon fine il salvataggio, i pompieri hanno utilizzato un’autoscala e si sono avvalsi di tecniche speleo-alpino-fluviali. Il maltempo ha però complicato il soccorso rendendo vischioso il tetto, con il rischio che l’animale potesse precipitare dal tetto dell’edificio. Anche in quel caso il salvataggio del povero cane è stato ripreso con una telecamera.

Fonte: Repubblica, Agenzia Vista /Alexander Jakhnagiev