PERTH – In un video l’incredibile momento in cui un feroce calabrone e un enorme ragno cacciatore ingaggiano una lotta mortale, ma chi ha vinto la battaglia dei minuscoli titani?

Jeremy Wittber, di Perth, ha catturato la lotta per la supremazia mentre rinnovava la sua abitazione, ma sembra che la battaglia sia davvero unilaterale. Il calabrone è l’aggressore, spinge ripetutamente indietro il ragno e lo punge mentre giace a terra.

Il ragno cacciatore tenta di tenere a bada l’implacabile calabrone, tenta di fuggire diverse volte ma viene ripetutamente messo sul dorso, punto in cui riceve altre dolorose punture. L’aracnide tenta un’ultima difesa: si avvolge su se stesso fingendosi morto ma neanche quello ferma il calabrone e alla fine, paralizzato dalla serie di punture, il ragno cacciatore smette di muoversi, rimane immobile a terra, bloccato, con le zampe leggermente distese e il vincitore inizia a trascinarlo.

Il comportamento non è raro e promette un finale da brivido e doloroso: il ragno diventerà un’incubatrice dei piccoli del calabrone, che depone le uova nell’aracnide. Le larve divoreranno il ragno, trasformato in un nutrimento immediato di cui hanno bisogno per crescere: una fine straziante per la preda a otto zampe.