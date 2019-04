ROMA – Il Riverside County Animal Service (la struttura che nelle contee americane si occupa di violenza sugli animali ndr) Un uomo che stava rovistando tra i rifiuti ha individuato i piccoli, li ha soccorsi e lasciati davanti ad un’autosalone della zona. Qui, i cani sono stati salvati dai dipendenti.

L’abbandono degli animali, negli Usa come in Italia, è un reato punito dal codice penale. La 19esima edizione del Rapporto Zoomafia “Crimini e animali”, raccontava nel 2018 che in Italia ogni 90 minuti una persona viene indagata: le denunce per questo tipo di reati sono aumentate del 3,74%.

Il Rapporto Zoomafia “Crimini e animali” è stato curato dall’Osservatorio Zoomafia della Lav con il patrocinio del Comando generale dell’Arma dei Carabinieri e della Fondazione Antonino Caponnetto.

Dall’analisi dei crimini consumati si evince che il reato più di frequente contestato resta quello di maltrattamento di animali, pari al 31,19% del totale dei procedimenti. Seguono “uccisione di animali“ (30,9%), “reati venatori” (17,1%), “abbandono e detenzione di animali in condizioni incompatibili con la loro natura” (14,6%), “uccisione di animali altrui” (4,8%), “traffico di cuccioli” (0,6%), “organizzazione di combattimenti tra animali e competizioni non autorizzate” (0,3%). “spettacoli e manifestazioni vietati” (0,2%).

Fonte: YouTube