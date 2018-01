SANTA FE SPRINGS – Polli in fuga in autostrada. Grazie all’intervento degli agenti della California Highway Police, i 25 animali scappati all’altezza di Santa Fe Springs sono stati raccolti sulla carreggiata da alcuni poliziotti.

Gli animali sono stati salvati e caricati sull’auto di servizio. Il video di quanto accaduto è stato postato, su Twitter, dagli agenti stessi.

Actual footage taken by motorcycle CHP Officer C.Lillie begs the question, “why DID the chickens cross the road?” It’s an LA area freeway, so they crossed to not become “fast” food of course! pic.twitter.com/9KTu3FEd4b

— CHP Santa Fe Springs (@CHP_SFS) 2 gennaio 2018