Caltanissetta, cucciolata abbandonata sotto al sole: tutti morti. Caccia al killer e taglia da mille euro

Una cucciolata di cagnolini è morta dopo essere stata abbandonata sotto il sole cocente a Caltanissetta Una decina di cagnolini, appartenenti a un’unica cucciolata di poche settimane di vita, sono stati abbandonati in una scatola di cartone a Borgo Canicassè, frazione di Caltanissetta, sotto il sole cocente, e sono morti.

Il ritrovamento

I cuccioli sono stati trovati da un ragazzo che ha contattato una volontaria perché un cucciolo era ancora vivo. Quest’ultimo è stato ricoverato in un canile convenzionato con il Comune di Caltanissetta, ma è morto il giorno dopo per aver mangiato parti dei cadaveri degli altri.

La taglia

Per risalire al responsabile del criminale gesto – punito dall’art. 727 del codice penale con l’arresto fino ad un anno o con l’ammenda da 1.000 a 10.000 euro – la rete dei Volontari animalisti accreditati dal Comune di Caltanissetta, le Associazioni Oasi dei Pelosy, WWF Sicilia centrale ed il Gruppo “Randagini sotto un tetto” hanno istituito una taglia di mille euro per chiunque fornisca informazioni (da inoltrare in via riservata all’email coordinamento.randagismo@gmail.com) per individuare il colpevole da denunciare alla magistratura.