ROMA – Campobello di Mazara: gatto malato di Aids curato a spese del Comune (2120 euro). Non è andata giù a molti concittadini la scelta del sindaco di Campobello di Mazara, in provincia di Trapani, di curare a spese del Comune un gatto sofferente. Quando l’anno scorso a dicembre un privato cittadino segnalò il caso al Comune, la polizia municipale si rivolse a un veterinario per indagare le cause della malattia del gatto, prima del ricovero alla clinica San Vito.

Alla fine è arrivato il verdetto: Aids felino. E la parcella: 2120 euro. Ne valeva la pena, si chiede più d’uno in paese?