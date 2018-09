LODZ – Polonia, cane “rasta” non cammina per il troppo pelo: tosato, ora pesa 4 chili di meno . A Lodz in Polonia un cane non era più in grado nemmeno di camminare ne di defecare correttamente. Colpa del lunghissimo pelo che, oltre ad essere pesante, aveva atttirato a se quintali di sporcizia impedendo così all’animale di avere una vita normale.

Il cane “rasta”, così scrive Dagospia che riporta la notizia facendo riferimento a questo tipo di pettinatura, ad un certo punto è stato baciato dalla fortuna: l’animale ha trovato davanti a sé un gruppo di operatori che si occupano di animali e che lo hanno rimesso a nuovo, eliminando ben quattro chili di pelo e di sporcizia che non permettevano di muoversi liberamente.

Il piccolo cane è stato intercettato nella città di Lodz in Polonia. Secondo quanto rilevato dopo il ritrovamento, l’animale apparteneva presumibilmente a un uomo con problemi di alcol che non si era mai occupato di lui seriamente: dopo aver rimosso il pelo in eccesso, l’animale ha perso esattamente la metà del suo peso. I soccorritori lo hanno ora ribattezzato Farciarz che significa “fortunato” in polacco. Si tratta di un meticcio: le foto che seguono mostrano Farciarz prima e dopo il trattamento. In una foto, l’animale guarda tenero la telecamera. Vicino ha del cibo e delle coperte. Non è noto se Fortunato ora sia stato dato in adozione oppure no.