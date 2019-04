ROMA – Un chihuahua sta camminando su una strada innevata a Gaspé City in Québec, Canada. Accanto al cane di piccola taglia un’auto guidata da una donna sta facendo retromarcia. Quello che accade dopo dimostra l’enorme intelligenza dei cani ed ha quasi dell’incredibile: un border collie, cane di una taglia decisamente più grossa, corre e afferra il cane con la bocca salvandolo così da un probabile pericolo.

La scena è stata ripresa da una telecamera di sorveglianza della villa in cui vive la proprietaria dell’auto. La signora è anche la padrona dei dei due cani, probabilmente usciti dalla proprietà dopo che la donna ha aperto il cancello della villa.

Come scritto in sovraimpressione sul filmato, la donna racconta di aver visto qualcosa attraverso lo specchietto dell’auto. Per questa ragione ha deciso di tornare indietro e chiamare i due cani a cui regala qualche istante di carezze e coccole.

Fonte: Daily Mail