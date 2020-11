Cane cieco cade in una pozza biologica. Salvato dai Vigili del fuoco VIDEO

Cade in una pozza biologica. Cane cieco salvato dopo la caduta. E’ successo ad Azzano San Paolo, in provincia di Bergamo.

Un cane cieco è caduto in una pozza biologica ad Azzano San Paolo, in provincia di Bergamo. L’animale è stato tratto in salvo dall’intervento tempestivo dei Vigili del fuoco. La pozza era momentaneamente aperta per via di un’ispezione in corso. Charlie, così si chiama il cagnolino, è stato riconsegnato ai suoi proprietari senza nessuna ferita. Per loro solo un grosso spavento. (fonte video: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev)