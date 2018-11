ROMA – Un cagnolino non vedente che vagava sotto la pioggia tra le macchine nel traffico, è stato soccorso dalla polizia. L’animale, malnutrito e impaurito, si trovava nei pressi di piazza Michele da Carbonara, zona Garbatella, a Roma.

I poliziotti lo hanno soccorso e portato presso gli uffici del commissariato per accertarsi delle sue condizioni e contattare i servizi preposti. In attesa dell’arrivo del veterinario di turno per condurre il cane nelle strutture idonee, gli agenti si sono presi cura dell’animale asciugandolo e procurandogli del cibo.

In tarda serata, tramite un gruppo Facebook del quartiere gli agenti hanno individuando la proprietaria del cane alla quale poco dopo è stato riaffidato.