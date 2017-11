“Il cane è deforme”: poi si scopre che la FOTO è solo un’illusione ottica

ROMA – Due cani vengono fotografati insieme. Uno dei due animali però, sembra avere il muso deformato. Se si guarda con attenzione, si capisce in realtà che il cane ha semplicemente girato la testa. Molti utenti si sono tuttavia spaventati e hanno iniziato a commentare il post.

Come racconta Il Giornale, i post a quella che in realtà è solo un’illusione ottica sono stati i seguenti:

“Grazie. Ho passato due minuti a girare il telefono per cercare di guardare il cane, convinta della bontà dei padroni nel prendere con sé tale povero animale, e confortata dal fatto che il cane non si rendesse conto delle sue differenze. E tutto questo solo per scoprire che in realtà è un normalissimo cane”.

“Il mio cervello non è riuscito a dare un senso alla foto per non meno di dieci secondi” ha detto un altro utente. Per chi non fosse riuscito a capire il cane ha piegato la testa quasi di 180 gradi. (…)”.