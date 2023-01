Cane fugge per i botti di Capodanno, ritrovato a 200 km da casa 18 giorni dopo

Black, il pastore tedesco scomparso a Capodanno, è stato trovato rintanato in una buca a 200 km da casa. Il cane era fuggito la notte del 31 dicembre spaventato dai botti. “Diciotto giorni e centinaia di chilometri. Ora sei finalmente a casa. Riposati Black”. Queste le parole usate dalla volontaria Lucia Cambuli dopo averlo recuperato.

Fuggito da casa la notte di Capodanno

Il pastore tedesco di 8 anni, era scappato dalla sua casa di Santa Giustina in Colle, in provincia di Padova la notte di San Silvestro. Da quel momento, nonostante il tam tam mediatico e la disperazione della sua famiglia, che aveva diffuso immagini e volantini, non si era saputo più nulla. Si era temuto il peggio.

Trovato a 200 km da casa

Pochi giorni fa si era riaccesa la speranza perché qualcuno aveva avvistato un cane disperato aggirarsi nei dintorni di Legnago, in provincia di Verona, a duecento chilometri da casa. Le immagini sono state postate sui social. Da lì in poi i volontari si sono adoperati per trovare conferme e collaborazioni sul posto nella speranza che il cane non scomparisse di nuovo. Quando l’hanno trovato, Black era ridotto quasi allo stremo, era rannicchiato in una piccola buca nel terreno, denutrito e spaventato.