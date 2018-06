Cane o gatto? Cosa fa sì che alcune persone preferiscano il primo e altre nettamente il secondo? Da un lato un animale solitario e acrobata, dall’altro un animale accondiscendente e ubbidiente.

Due stili opposti, come spiega l’etologo e saggista bolognese Roberto Marchesini nel suo libro Cane & Gatto. Due stili a confronto, di cui il Corriere della Sera pubblica alcuni stralci.

Da un lato i cani: affettuosi, pasticcioni, giocherelloni e ubbidienti. Dall’altro i gatti: silenziosi, fieri, indipendenti, assertivi. Due modi di essere totalmente diversi. Così come sono solitamente ben diverse le persone che amano i primi rispetto a quelle che amano i secondi.

L’etologo Marchesini prova a spiegare l’identità profonda di questi due animali così diversi che allietano le giornate di tantissime persone.

Partiamo con il dire che il gatto è senza dubbio un solista e come tale ha dovuto confrontarsi con scacchi da superare attraverso un’azione solutiva individuale e completamente affidata alla performatività del suo corpo. I problemi del gatto sono assimilabili a quelli di un enigmista, che deve risolvere ostacoli in modo diretto agendo sulle leve che si trova innanzi, e parimenti a quelli di un incursore, che deve cogliere di sorpresa l’avversario, muovendosi furtivamente e cercando di scegliere l’attimo migliore per sferrare l’attacco. I problemi del cane sono, viceversa, quelli di un abile politico, che deve sapersi destreggiare tra processi di mediazione e concertazione all’interno del gruppo, per poter realizzare delle azioni collettive. Il suo stile venatorio, inoltre, non è basato sulla furtività e sulla sorpresa, bensì sulla capacità di atterrire la preda e stancarla attraverso un’azione di gruppo di tallonamento.

Così l’intelligenza del gatto si manifesta nell’interesse e nella curiosità verso ogni novità; nella capacità di concentrarsi senza distrazioni sull’obiettivo; nella vocazione all’agguato; nella progettazione della tattica migliore; nella capacità di aggirare un problema, raggiungendo l’obiettivo per vie traverse; nell’intelligenza nel movimento, tra equilibrio e precisione.

Ben diversa è l’intelligenza del cane, basata sul bisogno di costruire dinamiche di squadra. Si esplica nella capacità di individuare all’interno del gruppo dei ruoli specifici, basati sulle competenze individuali; nella tendenza a favorire l’aggregazione e il lavoro di squadra; nell’accettazione di regole condivise nel gruppo sociale; nella tendenza alla mediazione; nella vocazione a sacrificarsi per il gruppo e a soccorrere chi è in difficoltà; nel saper agire come un unico corpo durante l’azione, attraverso azioni comunicative di coordinamento; in una intelligenza ostinata, che lo porta, similmente al gatto in questo caso, a concentrarsi sull’obiettivo senza mai demordere nonostante tutto ciò che accade intorno.

Due intelligenze ben diverse, due modi di essere opposti, che hanno anche due storie ben diverse, come ricorda Marchesini:

L’alleanza con il cane è un frutto del Paleolitico e risente ancora oggi, se vogliamo in retrogusto, di quella particolare dimensione di vita. È un’intelligenza basata sul nomadismo, su una vita randagia che è ancora dentro le corde emotive del cane, per cui la passeggiata diventa il momento clou dove si rinsalda, quasi per risonanza, il rapporto. (…) L’alleanza con il gatto è invece postuma alla rivoluzione del Neolitico e ripropone anche attualmente il suo significato di Hestia, divinità protettrice della casa, della fecondità e della sicurezza domestica. Non a caso nel pantheon egiziano figura come Bastet, divinità protettrice della casa, del raccolto, della fecondità e, per assonanza, della femminilità. Il gatto in un certo senso è stato il vero angelo del focolare, lo spazzino capace di contenere l’invasione dei roditori e la sentinella nei confronti di tutti i pericolosi coinquilini che potevano annidarsi nei recessi della dimora, compresi i pericolosi serpenti.

Ma le differenze non finiscono qui: il gatto, di origine africana, ama il caldo, mentre il cane lo rifugge. Il felino è silenzioso e capace di svanire quasi nei piccoli spazi, mentre il cane è ingombrante. Il primo ha quasi un’ossessione per la pulizia e ricopre con la sabbia i suoi bisogni, il secondo fa dei liquidi organici come la saliva un modo per dimostrare l’affetto, leccando il suo padrone senza risparmio.