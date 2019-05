ROMA – Le riprese raccapriccianti in cui si vede un ragazzo che getta in mare un cane sono state condivise su Twitter finendo poi anche su Youtube. Nel video in questione, si vede un cane che viene gettato giù per una scogliera alta circa 30 metri a Falmouth nella Cornovaglia inglese da un adolescente. Il giovane ha accanto a se un altro giovane che ride divertito (che però non si sente nella versione che segue inquanto il video è privo di audio ndr).

Girato il 1 maggio, il filmato è diventato virale ed ha ovviamente interessato la polizia che si è affrettata a dire di essere a conoscenza di quanto accaduto e di aver aperto un’indagine. Il cane, probabilmente uno Spaniel, fortunatamente è sopravvissuto e si è messo a nuotare fino alla riva. Il video a questo punto termina qui: l’animale è comunque uscito illeso da questa brutta storia.

Grazie all’indagine aperta, la polizia ha potuto dichiarare dopo pochi giorni di aver identificato i due protagonisti di questo video che ora rischiano una pesante denuncia.

