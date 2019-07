Cane insegue la grandine in giardino: il VIDEO è dolcissimo

ROMA – Una grandinata eccezionale colpisce Hunts Cross, un sobborgo di Liverpool nel Regno Unito. I chicchi sono palline bianche che arrivano dal cielo e scatenano il barboncino color miele che si vede in questo video. Alla fine, il cane appare strordito da tanto materiale per giocare.

Violenti grandinate in questa estate 2019

Violentissima grandinata a Monaco di Baviera in Germania a giugno: dal cielo piovono veri e proprio sassi che provocano vari danni. I violenti nubifragi dovuti alla forte ondata di maltempo che ha investito la Baviera per tutta la giornata di lunedì 10 giugno (la stessa perturbazione che ha colpito anche il Nord Italia) hanno creato una vera e propria tempesta di grandine. Dal cielo sono piovute vere e proprie bombe di ghiaccio che hanno ferito persone e creato danni strutturali ad automobili, tetti e capannoni industriali.

Per comprendere la furia della grandinata basta citare un albero che, sotto ai colpi dei chicchi grandi come sassi, perde foglie e piccoli rami. Davvero qualcosa di straordinario e pericoloso al tempo stesso che ci riporta alla mente quanto sia urgente prendere provvedimenti contro i cambiamenti climatici che oramai coinvolgono un po’ tutti e che si manifestano con estati torride interrotte spesso da vere e proprie bombe d’acqua.

In Messico invece, tra il 30 giugno e il primo luglio gli abitanti dello stato di Jalisco sono stati colpiti da una grandinata senza precedenti che li ha lasciati sotto quasi due metri di ghiaccio in diverse parti dello stato.

Le autorità hanno dovuto utilizzare tir e macchinari pesanti nelle strade e vie principali per renderle percorribili. In un video pubblicato in Rete si vede uno di questi tir che fatica ad attraversare una strada completamente ricoperta da un accumulo di ghiaccio ed acqua. Le città più colpite sono stateGuadalajara, che conta oltre 4 milioni di abitanti, e Tlaquepaque.

Fonte: Youtube