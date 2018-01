LANZHOU – A Lanzhou in Cina, quattro cani vegliano il corpo di un loro “amico” morto dopo essere stato investito. Non è la prima volta che vengono diffusi video come questo, che mostrano gruppi di cani randagi che hanno fatto branco e che si muovono, in città, tutti insieme.

Se non altro in questo modo, questi animali si possono aiutare tra di loro in un luogo ostile per degli animali come una città. E il branco diventa talmente unito che si trasforma in una sorta di famiglia. E così, quando uno di loro viene ucciso, gli altri restano lì a vegliare il suo corpo.