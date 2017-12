ROMA – Un cane insegna la bimbo neonato come gattonare. Il video è stato postato su Facebook da LADbible ed è tenerissimo. Qualcuno però mette in dubbio questa versione, spiegando che l’animale sta solo cercando di imitare il suo compagno di giochi. Il luogo in cui è stato girato questo video non è noto. In ogni caso, resta il fatto che si tratta di un filmato dolcissimo.

Nel 2012, i giapponesi hanno lanciato sul mercato una specie di tutina-mocio che permette al bimbo che sta gattonando di pulire casa. Tutto grazie a un pagliaccetto che ha attaccato sul davanti delle vere e proprie setole morbide, di quelle che servono per lavare e lucidare i pavimenti. L’idea davvero innovativa (bisogna poi vedere chi ha il coraggio di metterla in commercio), arriva dal Giappone ed è stata ripresa negli Usa.

La tutina miracolo per tutte le mamme del mondo è stata prodotta prima in Giappone e poi copiata e distribuita dal sito “BetterThanPants.com”. Si chiama Baby Mop e costa appena 40 dollari.