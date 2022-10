Cane in ufficio (Ansa)

Cane o gatto in ufficio? Al Comune di Parigi si potrà. Il Comune di Parigi apre agli animali. I dipendenti dell’Hotel de Ville potranno andare a lavorare con il proprio animale domestico, gatto o cane, se i responsabili dei servizi interessati e i propri colleghi saranno d’accordo.

Il Comune ha fatto sapere di “continuare le consultazioni con le organizzazioni sindacali” per “consentire agli impiegati che vorranno e che non sono a contatto con il pubblico, di andare a lavorare accompagnati dal proprio animale domestico” si legge in una proposta della rappresentante di destra Florence Berthout, approvata dalla maggioranza.

Secondo il testo, al quale ha aderito anche la sinistra, l’accordo per la presenza dell’animale sarà condizionato dal parere del responsabile del servizio e dai colleghi presenti.