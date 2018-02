LONOKE – Pajti è un agente di polizia che ha servito per anni accanto ai colleghi del dipartimento di polizia della contea di Lonoke, nello stato dell’Arkansas, negli Stati Uniti. Non si tratta però di un poliziotto qualunque ma di un agente poliziotto.

Purtroppo la terribile malattia ha colpito Pajti, addestrato e utilizzato dal dipartimento per scopi antidroga fin dal 2013, costringendolo ad abbandonare il suo collega di sempre. Nonostante il tentativo di curarlo, ora il male incurabile è diventato troppo invasivo e i medici sono stati costretti a ordinare la sua soppressione per evitargli altre sofferenze inutili.

Pajti ha un cancro alle ossa in fase terminale. La sua soppressione ha sconvolto i tanti colleghi e il compagno conduttore di sempre, Brooks Grabill. Di fronte all’impossibilità di fare altro per lui, tutti insieme hanno deciso di tributargli tutti gli onori per l‘ultimo saluto. Decine di agenti si sono radunati, disponendosi sull’attenenti ai due lati e facendogli il saluto militare al suo passaggio. Infine un corteo di volanti con luci e sirene accese ha accompagnato Pajti nel luogo in cui verrà compiuta l’eutanasia: si tratta di un rifugio. Qui, Pajti verrà soppresso.