In Brasile un bambino è stato attaccato da un cane randagio. All’improvviso arriva un gatto che salva il piccolo.

Da un quartiere brasiliano arriva il video di un cane randagio che attacca un bambino. Le immagini delle telecamere a circuito chiuso mostrano il cane che prima attacca un gatto nascosto sotto un’auto che riesce a mettersi in fuga.

A quel punto un bambino gli lancia contro una pietra, quasi a voler punire il cane per l’attacco al gatto. Ma il randagio cambia il suo obiettivo e se la prende con il piccolo mettendolo alle strette contro un muro e poi facendolo cadere per terra.

E’ proprio in quel momento che il gatto torna a tutta velocità per affrontare il cane. I due si azzuffano, quel tanto da distrarre il cane. Poi il gatto scappa via e arriva una donna che porta via il bambino.

Il gatto eroe e riconoscente

Un gesto davvero coraggioso quello del gatto che è stato riconoscente nei confronti del piccolo umano. Il bambino infatti prima aveva cercato di aiutare il gatto dalle grinfie del cane randagio. Il micio a quel punto invece di scappare è tornato indietro per aiutare il bambino. Se non lo avesse fatto forse per il piccolo sarebbe finita davvero male vista la furia con cui il cane l’ha assalito. (Fonte YouTube).