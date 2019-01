ROMA – La foto di un cane di razza rara è diventata virale causando un dibattito sui social. Molte persone pensavano, infatti, che il cane fosse una statua.

La proprietaria dell’animale, una ragazza filippina di nome Sandra Pineda, ha trovato esilarante che molte persone pensassero che il suo cagnolino di un anno, Piper, fosse una statua e ha quindi chiarito la questione sui social.

Il cane è di razza xoloitzcuintle, anche detto cane nudo messicano, che può avere taglie diverse e in alcuni casi presenta il pelo e in altri no.

Quando Sandra ha postato la foto di Piper, portato a casa dalla padrona quando era un cucciolo di appena due mesi, non si aspettava che l’immagine avrebbe ottenuto più di 10 mila like in meno di un’ora. Il cane, senza pelo e dal colore grigiastro, aveva attirato l’attenzione per la sua insolita apparenza e lucidita’, che ricordavano una statua.