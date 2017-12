LABADIE – La padrone parla ad Artie, il cane di casa annunciando che gli hanno preso una sorella: “Ti dobbiamo dire che diventerai sorella maggiore” dice la padrona. “Abbiamo preso un nuovo cucciolo”. Il cane sembra comprendere quello che gli viene detto o almeno vive questo discorso come una sorta di rimprovero.

La reazione del cane alla notizia del nuovo arrivo in casa è davvero esilarante. Il video è stato girato in un’auto a Labadie, in Missouri, e momento in cui viene comunicata la notizia al cane. L’espressione è incredibile: Artie tira indietro il muso e le orecchie e si gira da una parte come a non voler ascoltare. Oppure, a giudicare dall’espressione, si sente osservata e quindi di conseguenza imbarazzata.