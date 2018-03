ROMA – Nuova grana per United Airlines: un cane muore durante il volo dopo che i proprietari sono stati costretti dall’equipaggio a farlo viaggiare nella sua gabbietta ma all’interno delle cappelliere. Un incidente che scatena l’ira della rete e che rischia di infliggere un nuovo colpo alla reputazione della società. United è stata travolta dalle critiche lo scorso anno per il video shock che riprendeva un passeggero rimosso a forza da uno dei suoi aerei a Chicago.

“E’ stato un tragico incidente che non sarebbe mai dovuto accadere, in quanto gli animali non dovrebbero mai essere collocati nelle cappelliere. Ci assumiamo la piena responsabilità di questa tragedia”, afferma la compagnia aerea.

Su Facebook un passeggero ha condiviso strazio e indignazione per la morte di Papacito che una inconsolabile bambina di otto anni orfana del suo prezioso amico a quattro zampe.

Non è la prima volta che le compagnie aeree hanno problemi con gli animali. L’ultima notizia, che era diventata virale, è stata quella di un passeggero costretto a buttare nello scarico il suo criceto perché la Spirit Airlines aveva vietato di portarlo a bordo. Lo scorso anno, nel 2017, sono stati riportati 24 incidenti. In alcuni casi è stato dimostrato che la morte è avvenuta per cause naturali o che il ferimento sia stato dovuto a movimenti sbagliati degli animali. In altri, come questo, per scelte sbagliate degli assistenti di voli o a causa di policy della compagnia. (La Stampa)