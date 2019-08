ROMA – L’Australia è alle prese con raffiche di vento e neve che hanno colpito larghe parti del Paese. Quello che sta accadendo è abbastanza inusuale da queste parti: a testimoniarlo ci sono queste immagini che arrivano da Gouldburn, zona rurale di Curraweela, nel Nuovo Galles del Sud. Qui, un’automobilista ha filmato un folto gruppo di canguri che saltella sulla neve.

Il Bureau of Meteorology, l’agenzia governativa che fornisce servizi e informazioni metereologiche, ha allertato che le aree maggiormente interessate sono quelle sud-orientali.

Il maltempo in Australia si pone sull’onda degli stravolgimenti climatici che hanno colpito diverse parti del pianete nel mese di agosto, con la Groenlandia che ha visto l’aumento delle temperature facendo di conseguenza riversare 12 miliardi di tonnellate di acqua. Poi ci sono i preoccupanti incendi in Siberia che hanno distrutto 4,3 milioni di ettari di foresta (una superficie equivalente a quella di Lombardia e Piemonte messi insieme) emettendo oltre 166 milioni di tonnellate di anidride carbonica (più o meno quanto viene emesso in un anno da 36 milioni di auto) nell’ambiente.

Per il video dei canguri copia questo link: https://twitter.com/stephengrenfel1/status/1160605617838366721

Fonte: Youtube, Ansa, Repubblica